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После взрыва в Брянской области открыли автобусное сообщение для пассажиров

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Фото: t.me/avbogomaz
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В Брянской области открыли автобусное сообщение для доставки пассажиров после взрыва на железнодорожных путях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз во вторник, 2 мая, в своем Telegram-канале.

«Для пассажиров ж/д направления Брянск–Орел и Орел–Брянск организовано дополнительное транспортное сообщение: с ж/д станции Брянск I будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиры будут доставлены до Белых Берегов, а оттуда — до станции Брянск I, — отмечается в сообщении.

Он подчеркнул, что побывал на месте происшествия, где был организован оперативный штаб с правоохранительными и оперативными службами. Сейчас сотрудники МЧС и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия.

1 мая губернатор сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив состава. Пострадавших не было. Сообщалось, что локомотив и две цистерны загорелись. С рельсов сошли четыре вагона с нефтепродуктами и три со строительным грузом.

В тот же день глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Расследование поручили главному следственному управлению СК. 2 мая движение поездов на перегоне Унеча–Рассуха было восстановлено.

После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда. По предварительным данным, на месте произошел взрыв неустановленного вещества на железной дороге.

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