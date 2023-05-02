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ВВС Израиля нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в Алеппо

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
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ВВС Израиля нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов во вторник, 2 мая, во время брифинга.

Как отмечается, два израильских тактических истребителя F-16 1 мая с 23:32 по 23:37 ударили по объектам, в результате чего была выведена из строя взлетно-посадочная полоса международного аэропорта. Кроме того, один человек погиб и семь получили ранения.

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Об атаке Израиля стало известно накануне, 1 мая. На кадрах с инцидентом можно заметить яркую вспышку, после которой последовало несколько взрывов.

29 апреля Израиль атаковал ракетными ударами сирийский Хомс. Средства противовоздушной обороны страны защищали город от вражеских ракет.

27 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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