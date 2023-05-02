На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
В Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом 2 мая сообщило издание «Страна».
Подробности инцидентов не приводятся.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 мая сообщал о серии взрывов в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.
Накануне, 1 мая, украинские боевики нанесли три ракетных удара за 20 минут по городу Токмак в Запорожской области. В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один пострадал.
В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что при ударе ВСУ по Михайловке в Запорожской области два человека погибли, еще 14 получили ранения.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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