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На Украине сообщили о взрывах в Сумской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом 2 мая сообщило издание «Страна».

Подробности инцидентов не приводятся.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 мая сообщал о серии взрывов в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.

Накануне, 1 мая, украинские боевики нанесли три ракетных удара за 20 минут по городу Токмак в Запорожской области. В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один пострадал.

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что при ударе ВСУ по Михайловке в Запорожской области два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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