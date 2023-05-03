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Украинские боевики обстреляли натовскими снарядами село Сладкое в ДНР

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли село Сладкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел произошел около 21:20 (совпадает с мск). Всего по населенному пункту выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня.

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Ранее в этот день мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских радикалов. Местный житель Дмитрий рассказал съемочной группе «Известий», что в результате удара погиб его сосед. Один из снарядов попал в забор дома Дмитрия. По его словам, в доме теперь также не закрываются окна и двери.

Вечером 1 мая ВФУ за 20 минут нанесли три артиллерийских удара по разным районам Донецка. В общей сложности националисты выпустили 13 снарядов калибром 155 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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