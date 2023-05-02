В Москве три автомобиля столкнулись на МКАД
В Москве на внутренней стороне 80-го км МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил столичный департамент транспорта.
В сообщении отмечается, что инцидент произошел после развязки с Бусиновским проездом. Информация о пострадавших и детали случившегося уточняются. На месте происшествия работают службы. Движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено.
29 апреля при опрокидывании минивэна Toyota Alphard в Саратовской области пострадали водитель автомобиля и трое пассажиров. Они были госпитализированы.