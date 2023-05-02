Павильоны «Здоровая Москва» откроются в середине мая

Павильоны «Здоровая Москва» откроются для горожан в парках столицы в середине мая. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, павильоны будут работать в 46 парках Москвы, пишет RT. По ее словам, власти стараются сделать так, чтобы москвичи могли легко и удобно следить за своим здоровьем. В этой связи были организованы павильоны здоровья в 46 парках, расположенных в разных районах. График работы для удобства горожан сделали ежедневным с 08:00 до 20:00, отмечает телеканал «360».

Ракова добавила, что походы в павильоны показывают уровень ответственности и серьезное отношение жителей к состоянию собственного здоровья, они осознают важность профилактики и ранней диагностики, сообщает «Москва 24».

Жители Москвы могут пройти различные обследования, осмотр займет час, пишет НСН. Результаты сохранятся в электронной медкарте.

Как отмечает РИАМО, за всё время более миллиона горожан прошли проверку здоровья в павильонах «Здоровая Москва». Программа включает в себя 11 исследований, сообщает агентство городских новостей «Москва». Они направлены на выявление различных заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также рисков развития заболеваний у тех, кто перенес COVID-19.

Все желающие могут пройти обследование, но они должны быть старше 18 лет и прикреплены к городским поликлиникам.

В конце апреля стало известно, что с 1 июля у россиян появится возможность обращаться к психологам в поликлиниках.

Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в настоящее время работа по внедрению в поликлиники штатной должности психолога активно ведется в регионах.