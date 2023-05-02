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«Лукойл» отчитался о снижении прибыли в первом квартале на 22%

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Чистая прибыль «Лукойла» в первом квартале этого года составила 104,3 млрд рублей, снизившись почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании, подготовленном по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Эксперты допускают, что поставки совершались по цене ниже потолка. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно документу, в январе-марте выручка «Лукойла» снизилась на 37% до 455,8 млрд рублей. Себестоимость продаж упала почти на 42% до 309,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 20% до 128,6 млрд руб.

Издание отмечает, что «Лукойл» пока не публиковал данные по добыче нефти в первом квартале. В 2022 году показатели добычи были на уровне 85 млн т (без учета иракского проекта «Западная Курна–2»), увеличившись на 7,1% к предыдущему году, а экспорт нефти вырос на 14,1% до 35,4 млн т. В компании рост экспорта связали с увеличением поставок на собственные НПЗ в Европе. В то же время в «Лукойле» заявили, что объем реализации нефти за рубежом сократился на 48,8% до 47,6 млн т, и объяснили это «снижением объемов трейдинга ресурсом третьих лиц».

По мнению эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова, которого цитируют «Ведомости», «Лукойл» поставляет нефть на экспорт по цене ниже установленного потолка в $60 за баррель. Эксперт также допускает возможность того, что компания продает часть объемов сырья по контрактам с привязкой к предельному уровню цен. При этом Андрианов не исключает, что «Лукойл» может использовать для этого свое трейдинговое подразделение Litasco (является единым оператором международной торговли компании).

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в свою очередь, предположил, что чистая прибыль компании могла снизиться из-за падения средней цены на нефть в первом квартале 2023 года до $48,92 за баррель (снижение в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В феврале вступил в силу указ президента РФ, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена привязка к потолку цен. В апреле Владимир Путин исключил из сферы действия указа контракты на поставки нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, заключенные до 1 февраля 2023 года.

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