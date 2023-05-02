В МГУ выявили случай кори в одном из учебных корпусов
В МГУ имени М. Ю. Ломоносова зарегистрирован случай кори. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе университета.
В учебном корпусе, где выявлен случай заболевания, располагаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.
Руководству университета в этой связи направили предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий.
«Деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений во 2-м учебном корпусе с 2 по 17 мая 2023 года включительно», — цитирует документ «РИА Новости».
В столичном департаменте здравоохранения 2 мая сообщили о том, что в Москве зарегистрированы единичные очаги кори. По словам специалистов, практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания.