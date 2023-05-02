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Британские истребители были подняты навстречу самолету ВКС РФ над Норвежским морем

Британские истребители были подняты навстречу самолету ВКС РФ над Норвежским морем

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с шотландской авиабазы Лоссимут навстречу самолету Ту-142 ВКС России, следовавшему в международном воздушном пространстве над Норвежским морем, сообщила 2 мая пресс-служба ВВС Великобритании.

«Истребители <...> были подняты по тревоге с авиабазы Лоссимут для перехвата российского военного самолета, следовавшего вблизи воздушного пространства Великобритании в воскресенье (30 апреля. — Ред.)», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Ту-142 не входил в суверенное воздушное пространство Британии. Кроме того, норвежский истребитель F-35А тоже был поднят в воздух в рамках ответных мер НАТО для наблюдения за российским самолетом.

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Ранее, 26 апреля, истребители Военно-воздушных сил Германии и Великобритании обнаружили и сопроводили три российских военных самолета над акваторией Балтийского моря.

В феврале два стратегических российских ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность полета составила более 13 часов.

После этого издание Daily Mail написало, что полетом российских Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями Россия сделала предупреждение Западу из-за поставок оружия Украине.

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