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СМИ узнали о новом пакете военной помощи США для Украины на $300 млн

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger
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США объявят 3 мая о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн. Об этом 2 мая сообщила газета Politico.

«Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на $300 млн, включающем артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra 70», — приводит издание слова знакомого с ситуацией чиновника.

В министерстве обороны США, в свою очередь, подтвердили, что будут оказывать военную помощь Украине, но не назвали конкретных сроков выделения очередного пакета.

«Мне сегодня нечего объявить в отношении каких-либо готовящихся пакетов помощи в сфере безопасности. В целом мы будем продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и в дальнейшем, как мы и делали», — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

1 мая координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что осознание непобедимости России в итоге заставит США прекратить поставки оружия Украине. Он также указал, что население США в какой-то момент начнет задаваться вопросом обоснованности денежных вложений в украинский кризис.

Днем ранее американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис отметил, что Вашингтон переставляет акценты своей внешней политики с Украины на Китай. Моррис подкрепил свою позицию примером, напомнив о недавно проведенных американской стороной учениях на Филиппинах, которые имитировали потенциальное столкновение с КНР.

28 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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