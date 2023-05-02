Американский генерал положительно оценил готовность ВСУ к контрнаступлению

Украина может начать контрнаступление прямо сейчас, у нее достаточно ресурсов для этого, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли для Foreign Affairs 2 мая.

«У украинцев сейчас есть возможности для нападения, они могут проводить наступательные операции, а также у них есть возможности для обороны, значительно улучшенные по сравнению с тем, что было всего год назад, для [проведения] обычных операций», — отметил Милли.

Американский генерал также подчеркнул, что все решения, в том числе касательно направления и даты проведения контрнаступления, будет принимать Украина.

«У них значительный объем планирования и координации, и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию», — заметил Милли.

Он также предположил, что конфликт не закончится в текущем году. По словам Милли, любой из сторон столкновения будет сложно достичь своих политических целей.

Ранее в этот день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко обвинил плохие погодные условия в задержке контрнаступления украинской армии.

При этом, говоря о готовности украинской стороны к военной операции, официальные лица Запада расходятся во мнениях: одни считают, что Киев полностью готов к атаке, другие — что армия плохо оснащена и потерпит поражение.

Так, The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений. В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.

В конце апреля украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.