Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту Fox News, опубликованном на сайте Госдепа.

«Украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет», — сказал Блинкен.

Он заявил, что успех ВСУ на поле боя — это самый быстрый путь к началу переговоров, за которыми должен последовать устойчивый мир.

Госсекретарь добавил, что очень важно, чтобы любой, кто участвует в усилиях по продвижению мира, разговаривал напрямую с украинцами, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот же день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что плохая погода мешает Вооруженным силам Украины начать контрнаступление.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркивал, что Россия готова отразить любое контрнаступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.