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Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае

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Фото: СК РФ
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В Краснодарском крае обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко.

По информации «Известий», подозреваемые в убийстве ее и второго пропавшего — Кирилла Чубко — были задержаны. Они дают показания и указали место, где находятся их тела.

В настоящее время следователи выясняют, было убийство спланировано заранее или произошло в результате конфликта.

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Ранее, 1 мая, на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае был обнаружен сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Следственного комитета (СК) России, видно, что машина полностью выгорела. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Сам автомобиль уже забрал эвакуатор.

Тогда же следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).

Жена Чубко рассказала, что 28 апреля аниматоры выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они бесследно пропали. Поздно вечером он перестал выходить на связь. Тогда же с банковских карт мужчины начались списания, всего исчезло около 200 тыс. рублей.

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