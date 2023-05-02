Брянский губернатор назвал подрыв полотна причиной схода поезда

В Брянской области локомотив и несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов в результате взрыва. Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошли локомотив и несколько вагонов грузового состава», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Уточнятся, что на месте работают все оперативные службы.

Как сообщили в РЖД, вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и около 20 вагонов грузового поезда на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега.

Накануне Богомаз также сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив состава. В поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали.

Движение на участке Унеча — Рассуха было приостановлено. По информации РЖД, локомотив и две цистерны загорелись. С рельсов сошли четыре вагона с нефтепродуктами и три со строительным грузом.

В этот же день глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Расследование поручили главному следственному управлению СК. Движение было восстановлено 2 мая.