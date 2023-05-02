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В МИД РФ поприветствовали успешное проведение референдума в Узбекистане

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 мая заявила, что Россия приветствует успешное проведение конституционного референдума в Узбекистане, который состоялся 30 апреля.

«Подтверждаем принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», — отметила дипломат.

Вместе с тем Захарова указала, что российские наблюдатели, которые действовали в составе мониторинговых миссий разных объединений подчеркнули, что голосование проходило в спокойной обстановке.

«Итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса президента Узбекистана Шавката Мирзиёева», — заключила представитель ведомства.

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Всенародный референдум пройдет 30 апреля

30 апреля в Узбекистане был проведен референдум по поправкам в конституцию, которые, по первым подсчетам, поддержало свыше 90% проголосовавших. Предварительная явка составила 84,54%. На референдуме впервые применили систему биометрической идентификации личности.

К новым поправкам, к примеру, относятся увеличение президентского срока с пяти до семи лет, также один и тот же человек не сможет более двух сроков подряд занимать должность президента, спикера законодательной палаты, председателя сената, председателя Верховного суда, председателя и заместителя председателя Высшего совета судей, председателя ЦИК, генерального прокурора и несколько других должностей.

1 мая Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным.

Референдум по проекту закона о конституции страны в новой редакции проходил в соответствии с решением, которое в середине марта утвердил сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана. Действующая сегодня конституция Узбекистана была принята в 1992 году. За это время поправки в нее вносились 15 раз.

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