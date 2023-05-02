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В УПЦ опровергли передачу минкульту Украины 16 корпусов Киево-Печерской лавры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/SOPA Images
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Передача 16 корпусов Киево-Печерской лавры заповеднику не была проведена. Об этом 2 мая сообщил информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

«Договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником по пользованию религиозной общиной культовыми зданиями и сооружениями, действует. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, разрешаемый судом в Киеве. Пока не было принято ни одного решения по делу, монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения», — говорится в сообщении в Telegram.

В УПЦ отметили, что по договору для передачи и возврата имущества органом управления государственным учреждением образуется комиссия. Вступление в права пользования имуществом возникает с момента подписания сторонами актов приема-передачи имущества.

«Монастырь не признает одностороннего расторжения заповедником договора, представители монастыря в деятельности комиссии не участвовали, какие-либо акты не подписывали», — заявили в УПЦ.

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Ранее в этот день министерство культуры Украины сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника. В ведомстве отметили, что работы по приему-передаче имущества были проведены 1 и 2 мая. К переданным объектам, по данным министерства, относятся исторические памятники национального и местного значения.

Накануне, 1 мая, комиссия минкультуры провела осмотр помещения Киевской духовной академии и семинарии УПЦ. По данным Союза православных журналистов (СПЖ), какие-либо документы о передаче корпусов на баланс заповедника не подписывались.

До этого, 24 апреля, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил открыть в Киево-Печерской лавре вместо монастыря реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов. По словам Ткаченко, ведомство планирует разработать проект управления и использования территории монастыря.

При этом 21 апреля силовики оцепили Киево-Печерскую лавру и не пускали прихожан в монастырь. В тот же день полиция и сотрудники заповедника заблокировали вход в храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на территории монастыря.

Давление сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ) на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, представители УПЦ продолжают занимать территорию лавры и подвергаться давлению со стороны как минкульта, так и полиции и активистов.

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