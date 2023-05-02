В Грузии опровергли сообщения об участии в военных учениях Defender-23

Минобороны Грузии назвало ложью сообщения СМИ об участии страны в многонациональных военных учениях Defender-23. Соответствующее заявление опубликовано 2 мая.

«К сожалению, указанная информация является очередной провокацией в адрес министерства обороны», — сообщили в ведомстве.

В тексте сообщения указывается, что Грузия решила «направить больше усилий и ресурсов на такие международные и национальные учения, которые служат повышению боевой готовности».

В министерстве страны также пояснили, что силы обороны постоянно проводят международные учения с НАТО для повышения боеспособности вроде Noble Partner и Agile Spirit в 2022 году.

С 12 по 23 июня 2023 года Североатлантический альянс проведет невиданные по масштабам военные учения истребителей под названием Air Defender 2023. На протяжении 11 дней маневров воздушное пространство над Германией будет частично закрыто, учения пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил.

В учениях примут участие более 200 истребителей и других военных самолетов, а также до 10 тыс. военнослужащих из Бельгии, Болгарии, Дании, ФРГ, Финляндии, Франции, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Швеции, Словакии, Испании, Чехии, Турции, Венгрии, США, Великобритании.