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Путин заявил, что искусство находится вне политики

Путин на встрече с Гергиевым заявил, что искусство находится вне политики
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, на встрече с директором Мариинского театра Санкт-Петербурга Валерием Гергиевым заявил, что искусство находится вне политики.

Глава государства поздравил дирижера с 70-летием и поблагодарил его за то, что ему удалось сделать для российского и мирового искусства.

«Сейчас не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве, просто сознательно не хочу в это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство — вне политики», — сказал Путин.

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2 мая Путин подписал указ о награждении Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В документе отмечается, что артист получил высокую государственную награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее, 25 января, президент РФ на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) сказал, что Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от стран Запада, которые отменяют русского композитора Петра Чайковского. Глава государства подчеркнул, что в России невозможно будет отменить Бетховена, Баха или О. Генри.

В декабре 2022 года посольство РФ в Лондоне осудило статью The Guardian, которая призывала к бойкоту русской культуры. Дипломаты напомнили, что культурные вопросы должны оставаться вне политики, а материал газеты вводит аудиторию в заблуждение.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

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