Устройство опор нового путепровода завершили на обходе Нижнекамска и Челнов

В Татарстане на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство опор нового путепровода, который возводят над региональной дорогой Новотроицкое – Комсомолец. Об этом пресс-центр ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщает 2 мая.

«За девять месяцев специалисты возвели пять опор средней высотой 5 м, на которые устроили монолитные насадки, ригеля и подферменники. К монтажу пролетного строения мостостроители приступят уже в мае», — говорится в сообщении учреждения.

После установки пролетного строения начнется устройство мостового полотна. Протяженность путепровода составит 67 м, уточняет InKazan.ru.

Третий этап строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов предусматривает возведение двух транспортных развязок, трех путепроводов и моста через реку Челна. В целом проект обхода включает строительство четырехполосной дороги общей протяженностью 81 км, 10 мостов, пяти развязок, 11 путепроводов, пяти пересечений на разных уровнях. Третий этап работ является последним.