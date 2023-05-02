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Устройство опор нового путепровода завершили на обходе Нижнекамска и Челнов

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Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
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В Татарстане на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство опор нового путепровода, который возводят над региональной дорогой Новотроицкое – Комсомолец. Об этом пресс-центр ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщает 2 мая.

«За девять месяцев специалисты возвели пять опор средней высотой 5 м, на которые устроили монолитные насадки, ригеля и подферменники. К монтажу пролетного строения мостостроители приступят уже в мае», — говорится в сообщении учреждения.

После установки пролетного строения начнется устройство мостового полотна. Протяженность путепровода составит 67 м, уточняет InKazan.ru.

Третий этап строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов предусматривает возведение двух транспортных развязок, трех путепроводов и моста через реку Челна. В целом проект обхода включает строительство четырехполосной дороги общей протяженностью 81 км, 10 мостов, пяти развязок, 11 путепроводов, пяти пересечений на разных уровнях. Третий этап работ является последним.

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