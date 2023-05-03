Корреспондент «Известий» показал работу спецназа ЦВО в зоне спецоперации

В зоне спецоперации по защите Донбасса находится бригада спецназа Центрального военного округа (ЦВО). Ее работу 3 мая показал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Многие из бойцов награждены государственными наградами. Они годами готовились к выполнению своих задач. В бригаде служат представители многих национальностей, но сами они между собой не видят различий.

«У нас на фронте, мы все тут русские. Все сыны России в один кулак сплотились и нету там — чеченец, дагестанец, тувинец, чуваш. Мы все русские здесь и встали на защиту своей Родины», — рассказал старший разведчик-сапер с позывным Езид.

Спецназовцы поддерживают друг друга в случае ранений, как семья. Один из них рассказал, как вернулся на передовую, получив ранение обоих рук.

«По мне отрабатывает снайпер. Простреливает две руки, два снайпера. Я откатываюсь назад и пошел дальше огонь», — рассказал командир группы с позывным Крыло.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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