Баскетболист ЦСКА Швед после нападения находился без сознания 20 минут

После нападения неизвестных на защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, он находился без сознания около 20 минут. Об 2 мая сообщил источник изданию «Спорт-Экспресс».

На Шведа напали накануне вечером около одного из ресторанов Москвы. Баскетболист упал, затем был доставлен в больницу, где ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму.

Источник «Известий» сообщил, что конфликт начался после того, как Швед попросил нескольких посетителей ресторана вести себя потише.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью баскетболиста возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее в этот день. Она добавила, что в настоящее время полиция ищет подозреваемых в нападении на спортсмена.