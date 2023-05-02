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В Москве почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году
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В Москве почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Москве у здания посольства Украины 2 мая прошел траурный митинг.

Люди вспомнили о том, как девять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе украинские радикалы расправились с активистами Антимайдана и сожгли Дом профсоюзов.

Официально жертвами трагедии стали 48 человек. Портреты погибших выставили вдоль ограды украинского посольства.

Желающих почтить память погибших пропускают к месту возложения цветов по одному, а перед у людей проверяют документы.

Ранее в этот же день посольство России в Вашингтоне заявило, что в США стараются не замечать отсутствие расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов.

В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что трагедия в Одессе стала повторением преступлений бандеровцев в Хатыни в 1943 году во время Великой Отечественной войны.

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине. Тогда активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В результате потасовок между ними и сторонниками евромайдана палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли. По тем, кто пытался выбраться, националисты стреляли. Полиция на помощь активистам не пришла. В тот день погибли 48 человек.

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