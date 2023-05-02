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Мать обвинила воспитателя детсада в Люберцах в избиении дочери

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Мать одной из девочек — воспитанниц частного детского сада в Люберцах 28 апреля рассказала в своих социальных сетях, что воспитательница избила ее трехлетнюю дочь.

По словам женщины, инцидент произошел 27 апреля — в тот день трехлетняя девочка впервые пошла в детский сад. Она провела там всего два часа, согласно регламенту первичного посещения, однако за это время с ребенком произошло что-то негативное: мать обнаружила дочь заплаканной и с вырванными прядями волос.

«Воспитательница сказала, что это она сама себя за волосы дергала, а откуда царапины, она не знает. Но когда Лея снимает резинки с косичек, у нее это получается с первого раза и волосы не выпадают», — пишет женщина.

Позднее на теле девочки обнаружились и синяки. После этого мать девочки сфотографировала побои и незамедлительно написала заведующей детского сада с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения. Однако в ответе руководительницы было сказано, что доступа она к ним не имеет.

Как считает женщина, персонал хотел сначала сам убедиться, что на видео не будет ничего «провокационного».

В этот же день мать обнаружила царапины на спине, а также еще «порцию» оторванных волос у своей дочки. Женщина решила написать с жалобой в родительский чат, однако ее оттуда сразу же удалили. Только спустя время ей начали через знакомых приходить негативные отзывы на этот сад.

Женщина также обратилась в полицию и подмосковную прокуратуру. Видео, подтверждающие насильственные действия по отношению к трехлетней девочке, также были ей показаны, утверждает мать.

«Прокуратура (Московской области. — Ред.) в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, по ее результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба надзорного органа в своем Telegram-канале.

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Ранее, 21 апреля, стало известно, что в детсаду Воронежа шестилетний ребенок получил компрессионный перелом позвоночника во время занятия физкультурой. СК по Воронежской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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