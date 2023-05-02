Решетников рассказал о средней стоимости проживания в российских отелях в июле

Стоимость проживания в российских отелях вырастет в июле 2023 года в среднем до 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом министр экономического развития страны Максим Решетников заявил на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина во вторник, 2 мая.

Он отметил, что средний ценник за проживание в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 4,7 тыс. рублей.

«В отелях четырех-пяти звезд рост цен в среднем 15%. Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России», — цитирует его телеканал «360».

Решетников уточнил, что, по статистике, в марте 2023 года рост стоимости номеров в подобных гостиницах составил 8% в сравнении с прошлым годом, пишет Pravda.Ru.

Он добавил, что россияне также чаще стали отправляться в короткие поездки.

Министр также отметил, что стоимость авиабилетов на перелеты по России увеличится на 10%, передает НСН.

2 мая Путин провел совещание с членами правительства по вопросам развития туристической отрасли. С докладами выступили зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.