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На Украине заявили о зависимости решения о членстве в НАТО от четырех стран альянса

Кулеба: решение о членстве Украины в НАТО зависит от четырех стран — членов альянса
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Решение о вступлении Украины в НАТО зависит от четырех стран — членов Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 2 мая, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу «1+1».

«От где-то четырех стран — членов альянса, одна из них особенно большая и важная в НАТО», — сказал он, не назвав эти страны.

Глава МИД Украины отметил, что одно из государств начало колебаться по поводу вхождения Киева в военный блок.

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Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» высказал мнение, что Украина не та страна, которую Запад будет рассматривать как суверенное государство и имеющего ценность партнера. Депутат отметил, что Запад сам втянул Украину в вооруженный конфликт, а сейчас использует этот факт в качестве причины того, что страну не могут принять в альянс, хотя причин гораздо больше.

1 мая представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение о принятии Украины в НАТО должно приниматься коллективно всеми членами альянса. Он указал на то, что США придерживаются политики открытых дверей по этому вопросу. При этом Патель отметил, что в настоящий момент Вашингтон больше сосредоточен на оказании помощи Киеву в решении его проблем.

До этого, 27 апреля, политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям», что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

В Москве, в свою очередь, комментируя возможное вступление Украины в НАТО, неоднократно подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

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