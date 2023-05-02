Все ясени намерены вырубить в Тамбове

На территории Тамбова планируют полностью ликвидировать деревья породы ясень. Об этом МКУ «Дирекция благоустройства» сообщает 2 мая в соцсети «ВКонтакте».

«К величайшему сожалению, ВСЕ ясени в нашем городе были поражены инвазивным видом жуков-златок — ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Пока исключение составляют лишь совсем молоденькие деревья, но, увы, это вопрос времени», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», в этой связи все ясени признаны карантинными и теперь подлежат вырубке. Сроки проведения работ не называются.

В дирекции также отметили, что подобные заражения зафиксированы по всей центральной России, в том числе в Москве и области, Мичуринске (Тамбовская область), Рязани, Воронеже, Липецке.