Женщина пострадала в массовом ДТП с грузовиком в Саратове
В Кировском районе Саратова в результате столкновения трех легковушек и грузовика пострадала женщина. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Авария произошла 2 мая в 12:55 на 1-м проезде Танкистов. Напротив дома № 6 столкнулись грузовик «КамАЗ», за рулем которого находился 34-летний мужчина, и легковые Kia Rio, Renault Sandero и Renault Duster.
В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка Renault Sandero. Ее доставили в больницу, пишет ИА «Взгляд-инфо». Обстоятельства массового столкновения машин устанавливаются.
В этот же день в Пермском крае водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу и врезался в легковушки Chevrolet и Ssang Yong. Погибли два человека, один пострадал.