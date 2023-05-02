Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 2 мая прокомментировал новость о том, что командующий силами теробороны украинской армии Иван Танцюра не погиб.
«Спикер ВСУ (Вооруженный силы Украины. — Ред.) Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил Пригожин.
Так, по словам Зелинского, утверждения, которые ранее распространились в Сети — фейк. Он добавил, что «все живы и здоровы», не уточняя личностей.
Речь идет о заявлении Пригожина, в котором он предположил, что в бронеавтомобиле, который сегодня уничтожили сотрудники ЧВК «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут), находился Танцюра. Однако информация на тот момент имела статус неподтвержденной.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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