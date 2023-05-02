Запашный оценил шансы Олейника против Томпсона

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный оценил шансы российского боксера Алексея Олейника против британца Оли Томпсона.

Запашный 2 мая сообщил «Известиям», что собирается болеть за Олейника — своего хорошего товарища. Он считает, что шансы россиянина очень высоки при выборе правильной тактики.

«Болеть я буду однозначно за своего друга Алексея Олейника. Не однажды был на его боях, прекрасно понимаю, что Алексей уже возрастной спортсмен. Но с другой стороны его кличка она дает знать, что он один из самых опасных. Кто-то его «удав», кто-то «питон» называет. <...> И он может «задушить» кто бы ему не попался. Мне кажется, что если Леша сможет схватится за него, то это не будет в рамках рубки, то у Томпсона будут серьезные проблемы», — заявил Запашный.

Дрессировщик рассказал, что сам хорошо не знает Оли Томпсона, но уверен, что иностранный боец отлично изучит Олейника, потому что у россиянина очень большой послужной список. Запашный выразил уверенность в том, что Олейник приложит максимум усилий для победы в этом бою.

«Бой будет непростой, но в интересах Алексея, чтобы он не продлился больше двух раундов, потому что дальше Леше будет тяжело в силу возраста. Я думаю, что Леша будет бороться, постарается за него схватиться. Томпсон это подозревает. Хотя и врезать Леша тоже может», — считает Запашный.

Вторым поединком этого вечера станет бой Александра Емельяненко и бойца поп-ММА Евгения Ершова. Эдгард Запашный пришел к выводу, что Емельяненко явно растерял некоторые кондиции, если вновь решил сражаться с блогером. Однако Запашный подчеркнул, что армия болельщиков Емельяненко будет желать ему победы, несмотря ни на что.

«Саша, дорогой наш, к сожалению, всё будет зависеть от его лагеря, как он поступит по отношению к самому себе. То, что некогда знаменитый боец — один из самых опасных — дерется уже с блогерами, говорит о том, что форму он подрастерял. Каждый раз он говорит, что как феникс из пепла восстанет, но не всегда это получается. Но мы продолжаем за него болеть как бы он не хулиганил, как бы себя ни вел. Много людей остаются его поклонниками. Этот бой опять заставит всех посмотреть по телевизору или приехать на стадион. Уверен, что у Саши будет группа поддержки значительно больше, чем у его оппонента», — подчеркнул Запашный.

Он считает, что у Ершова в этом бою более выгодная позиция. По словам дрессировщика, ему не будет стыдно проиграть Емельяненко, однако победа для Ершова будет очень достойной, но Емельяненко есть, что терять в этой схватке.

Третьим поединком этого дня станет бой Ивана Емельяненко с дзюдоистом Алексеем Леденевым, которые будут сражаться по правилам ММА. Запашный назвал его очень интересным и интригующим будет третий поединок.

«Это некое событие в мире единоборств. Мы впервые увидим младшего Емельяненко на ковре. Это неожиданно. Никто не подозревал, что он когда-то будет выступать, потому что всегда был в тени двух знаменитых братьев. Кто он как боец — никто не знает», — отметил интригу Запашный.

Запашный сказал, что знает о младшем Емельяненко только, что он крепкий физически атлет, который не был замешан в каких-то скандальных историях. О Леденеве он также ничего не слышал, кроме официальной информации.

«Поэтому здесь будет любопытно. Начинать карьеру с проигрыша будет крайне неправильно, поэтому Иван должен был правильно оценить свои шансы на победу, раз он решил принимать участие в таком серьезном событии», — подчеркнул Запашный.

В этот день Иван Емельяненко показал «Известиям», как он готовится к поединку с дзюдоистом Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он провел энергичный боксерский спарринг, а также отточил удары коленом и размялся со скакалкой. Для Емельяненко предстоящий бой станет дебютным в смешанных единоборствах. Он является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Леденев — российский дзюдоист, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России 2007 года, призер этапов Кубка мира. Он выступает в промоушене «Наше дело».

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего состоится четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Противостояние емельяненко и Ершова будет соглавным поединком. На ринге также встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.