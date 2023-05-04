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Лунный календарь цветовода: когда сажать петунию и пеларгонию

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Фото: Global Look Press/Роман Денисов
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Май — долгожданное начало дачного сезона в средней полосе России. В это время садоводы активно приводят в порядок дачные участки, высаживают в грунт овощи и цветы. Советчиком и помощником для цветоводов остается лунный посевной календарь на май, который «Известия» предлагают вниманию читателей.

Согласно отчету «Яндекс Маркета» (есть у «Известий»), из популярных цветов у россиян с большим отрывом лидирует петуния. Ею украшают и городские клумбы, и дачные участки, высаживают на балконах и террасах домов. Десять самых популярных сортов этого цветка покупал каждый третий садовод. На втором месте — пеларгония, которой интересуется все больше дачников. Замыкает тройку самых популярных цветов лобелия. Также цветоводы высаживают на участках розы, пионы, гвоздику и лаванду — спрос на них сохраняется из года в год.

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Благоприятными днями для посадок считают и пересадки считаются 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 мая.

Проращиванием семян и подкормкой лучше заниматься 6, 9, 10, 22, 23, 24 мая.

Обрезкой растений лучше заниматься 6, 9, 10, 21, 30, 31 мая.

Обработку растений от вредителей лучше проводить 1, 6, 9, 10, 21, 25, 26, 27, 28, 29 мая.

Неблагоприятными садоводы называют полнолуние 5 мая, а также 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 мая.

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В другом нашем материале представлен полный лунный посевной календарь на май 2023.

Также призываем дачников и садоводов ознакомиться, какие штрафы ждут садоводов в 2023 году.

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