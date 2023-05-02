Подготовка к будущему отопительному сезону началась в Мурманской области

В Мурманской области началась подготовка к предстоящему отопительному сезону. Для контроля за работой была создана областная комиссия, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на соответствующее постановление правительства региона.

До 1 июня администрации муниципалитетов должны утвердить состав своих комиссий по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей. Кроме того, им рекомендовано обеспечить контроль за подготовкой к отопительному сезону.

Областную комиссию возглавил замгубернатора Алексей Лыженков. Первым его заместителем назначен министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Ранее 2 мая сообщалось, что отопительный сезон возобновят в городе Первомайск в Нижегородской области. Такое решение власти приняли в связи с похолоданием.