В ВСУ опровергли гибель командующего теробороны Танцюры

Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Зелинский опроверг новости о гибели командующего Игоря Танцюры.

По его словам, утверждения, которые ранее распространились в Сети — фейк. Зелинский добавил, что «все живы и здоровы», не уточняя личностей. От подробных комментариев по этому вопросу он отказался.

Ранее в этот день российскими силами был уничтожен броневатомобиль, который направлялся в Артемовск (украинское название — Бахмут). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что там мог находиться Танцюра. Однако информация на тот момент имела статус неподтвержденной.

Ранее, 30 апреля, стало известно о ликвидации двух канадских наемников в Артемовске. Одним из погибших является экс-военный армии Канады Кайл Рональд Портер. Второй наемник — Коул Зеленко — состоял в Интернациональном легионе Украины.

28 апреля российские военные в Артемовске уничтожили командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова. В тот же день ликвидирован еще один офицер Сил спецопераций ВСУ Владимир Ободенко.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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