Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные перехватили подкрепление для ВСУ под Угледаром
Мир
Посольство РФ обвинило США в сокрытии фактов о пожаре в Одессе в 2014 году
Туризм
Минэкономразвития направит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма
Туризм
Турпоток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 27 марта
Общество
Останки 29 красноармейцев перезахоронили в Калужской области
Армия
Пригожин заявил о возможной ликвидации командующего сил теробороны ВСУ
Мир
МИД России выразил протест польскому дипломату из-за захвата школы
Общество
Путин потребовал восстановить жилье в Сосьве к началу отопительного сезона
Мир
В Берлине арестовали около 70 человек на первомайских демонстрациях
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в убийстве замначальника УВД Мелитополя
Мир
В Литве прекратил действовать режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению трамваев в Мариуполе

Посольство РФ обвинило США в сокрытии фактов о пожаре в Одессе в 2014 году

0
Фото: ТАСС/Андрей Боровский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США стараются не замечать отсутствие расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, произошедшей 2 мая 2014 года. Об этом в ее девятую годовщину заявило посольство России в Вашингтоне.

«Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли всё, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. В Соединенных Штатах решили этого «не заметить», — заявила дипмиссия в своем Telegram-канале.

В посольстве отметили, что одесская трагедия навсегда останется одной из самых позорных страниц в истории Украины и является точкой невозврата.

«По меньшей мере, 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли, выпрыгивая из окон. Сотни получили тяжелые увечья. Единственной их «виной» было несогласие с агрессивной политикой пришедших к власти неонацистов и желание оставаться русскими», — говорится в сообщении.

Вечный суд: как Украина расследует трагедию 2 мая в Одессе
Что изменилось при президенте Зеленском

Ранее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что трагедия в Одессе стала повторением преступлений бандеровцев в Хатыни в 1943 году во время Великой Отечественной войны.

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года во время смены власти на Украине. Тогда активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В результате потасовок между ними и сторонниками евромайдана палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли. Полиция не пришла на помощь активистам. В результате погибли 48 человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023