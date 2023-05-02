Посольство РФ обвинило США в сокрытии фактов о пожаре в Одессе в 2014 году

В США стараются не замечать отсутствие расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, произошедшей 2 мая 2014 года. Об этом в ее девятую годовщину заявило посольство России в Вашингтоне.

«Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли всё, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. В Соединенных Штатах решили этого «не заметить», — заявила дипмиссия в своем Telegram-канале.

В посольстве отметили, что одесская трагедия навсегда останется одной из самых позорных страниц в истории Украины и является точкой невозврата.

«По меньшей мере, 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли, выпрыгивая из окон. Сотни получили тяжелые увечья. Единственной их «виной» было несогласие с агрессивной политикой пришедших к власти неонацистов и желание оставаться русскими», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что трагедия в Одессе стала повторением преступлений бандеровцев в Хатыни в 1943 году во время Великой Отечественной войны.

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года во время смены власти на Украине. Тогда активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В результате потасовок между ними и сторонниками евромайдана палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли. Полиция не пришла на помощь активистам. В результате погибли 48 человек.