Эстония впервые приобретет барражирующие боеприпасы, она закупит их у израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) на €100 млн.

«Наличие такого наступательного потенциала, безусловно, значительно повысит обороноспособность Эстонии», — заявил 2 мая журналистам министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что появление нового вида боеприпасов позволяет атаковать противника с закрытых огневых позиций с большого расстояния.

Певкур добавил, что вместе с противокорабельными ракетами и реактивными системами залпового огня у Эстонии появится ряд новых средств для воздействия на противника с дальних расстояний.

В январе сообщалось, что Эстония компенсировала оружие, которое было передано Киеву, что в свою очередь привело к увеличению обороноспособности страны.

В том же месяце посол России в Таллине Владимир Липаев рассказал, что западные страны планируют поставлять Эстонии оружие, способное держать под прицелом Санкт-Петербург.