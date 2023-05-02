Основатель «Кораблика» приобрел 29,9% уставного капитала в «Детском мире»

Основатель сети детских магазинов «Кораблик» Алексей Зуев владеет 29,9% уставного капитала в группе компаний «Детский мир». Об этом 2 мая сообщила ее пресс-служба.

«Детский мир» был уведомлен, что Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли в компании консорциуму инвесторов, возглавляемому Алексеем Зуевым. По состоянию на дату выхода этого пресс-релиза Зуев вместе с консорциумом инвесторов владеют 29,9% уставного капитала «Детского мира». Грачев и Стискин больше не имеют экономического интереса в компании, будь то прямо или косвенно», — говорится в сообщении.

Грачев и Стискин ранее уже покинули совет директоров компании. Номинированный ими председатель совета директоров Владимир Климанов не будет включен в список кандидатов на годовом общем собрании акционеров.

Зуев заявил, что «Детский мир» сможет укреплять отраслевое лидерство и реализовывать свои амбиции.

«Учитывая устойчивую бизнес-модель компании и ее значимость для всей российской отрасли детских товаров, я полностью разделяю направленность на органический рост и поддерживаю проводимую трансформацию «Детского мира» в частный бизнес», — сказал он.

8 апреля сообщалось, что в российских магазинах игрушек начали заканчиваться настольные игры от ушедшей с отечественного рынка компании Hasbro — «Монополия» и Uno. По данным журналистов, запасы закончились практически сразу после Нового года.

Ранее, 15 марта, Минпромторг утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, и включил в перечень бренды игрушек и детских товаров, в том числе Hasbro, Logitech, Nintendo.