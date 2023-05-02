Путин отметил успехи Воронежской области в сельском хозяйстве

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым похвалил власти региона за успехи в сельском хозяйстве и привлечении инвестиций. Об этом 2 мая сообщается на сайте Кремля.

«У вас, я посмотрел, действительно всё стабильно, и показатели хорошие, сельское хозяйство растет большими темпами, чем в России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется», — сказал российский лидер.

В ответ Гусев отметил, что экономика Воронежской области адаптировалась к санкциям, провалов нет.

«Все социальные обязательства нами выполняются», — отметил губернатор.

В середине апреля сообщалось, что многофункциональный туристический комплекс «Дикое поле» появится в Каширском районе Воронежской области. Проект оценили в более чем в 110 млн рублей.

Ожидается, что парк окупит затраченные средства в течение семи лет за счет инфраструктуры. Вход в парк планируют сделать бесплатным.