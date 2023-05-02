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Актер Педро Паскаль сыграет в продолжении «Гладиатора»

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Фото: Global Look Press/AdMedia/Billy Bennight
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Чилийско-американский актер Педро Паскаль ведет переговоры об участии в продолжении фильма «Гладиатор». Об этом 1 мая сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.

Переговоры ведутся с компанией Paramount, они «находятся на финальной стадии». Какую роль исполнит Паскаль, не уточняется.

В конце апреля свое участие в картине подтвердили Барри Кеоган («Банши Инишерина», «Дюнкерк»), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Очень странные дела»).

Актер Пол Мескал («Солнце мое», «Нормальные люди») сыграет Луция, сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника императора Коммода, которого сыграет Хоакин Феникс.

События второго «Гладиатора» произойдут спустя 25 лет после истории оригинала, уточняет «Газета.Ru». Режиссером картины станет Ридли Скотт, премьера намечена на осень 2024 года.

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В декабре 2022 года Скотт приступил к поиску локаций в Марокко для съемок продолжения «Гладиатора». Рассматривались локации в городе Варзават, известном как «марокканский Голливуд». Также были начаты переговоры о сотрудничестве с местной киностудией Atlas Studios.

О том, что Ридли Скотт намерен снять продолжение фильма «Гладиатор», стало известно в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что работа над продолжением картины уже начата, однако находится на самой ранней стадии.

Фильм «Гладиатор» 2000 года заработал более $460 млн в мировом прокате и был номинирован на 12 «Оскаров», пять из которых выиграл.

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