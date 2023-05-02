В Москве умер актер из сериала «Моя прекрасная няня»

В Москве скончался актер фильмов и сериалов Михаил Бескоровайный, сообщил 2 мая источник ИА REGNUM.

«1 мая в 00:35 в квартире <...> в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина», — рассказал собеседник информагентства.

По предварительным данным, причина смерти мужчины — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Михаил Бескоровайный родился 29 марта 1958 года.

За свою карьеру он сыграл более 50 ролей в сериалах и фильмах. Среди его известных картин «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ», «Моя прекрасная няня». Кроме того, он был и актером озвучания, в его послужном списке такие фильмы как «Отступники», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1» и многие другие.