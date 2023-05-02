Украина вышла из соглашения в рамках СНГ по борьбе с преступностью на транспорте

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве стран – участниц СНГ в борьбе с преступностью на транспорте. Об этом сообщил 2 мая представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств <...> в борьбе с преступностью на транспорте», — написал он в Telegram-канале.

Мельничук добавил, что соглашение было подписано 15 сентября 2004 года в Астане.

Украинские власти регулярно выходят из соглашений, которые заключены с Российской Федерацией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.

В начале апреля Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы.

В конце января Украина вышла из межправительственного соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.