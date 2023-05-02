Решетников заявил о росте стоимости авиаперелетов по России в пределах 10%

Стоимость авиаперелетов в России летом вырастет на 10%. Об этом 2 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Цены на авиабилеты на лето этого года — рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее, 17 апреля, Минтранс РФ заявил о продолжении субсидирования перевозок по социально-значимым и региональным маршрутам, а также авиабилетов для отдельных категорий граждан. На полеты наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока выделено 11,6 млрд рублей. Под субсидию попадают 84 маршрута, планируется, что эти перевозки коснутся порядка 1,2 млн пассажиров.

Также в тот день заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, выступая с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года, отметил, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году могут подорожать на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования.

По его словам, это связано с тем, что в этом году пока не одобрено выделение субсидий в 100 млрд рублей по аналогии с 2022 годом, о чем 4 апреля просила ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании РФ.

30 января стало известно о продлении программы субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа на три года. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в 2022 году ею воспользовалось более 350 тыс. человек, а количество маршрутов было увеличено почти вдвое — до 37. Глава правительства добавил, что важно обеспечить не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов.