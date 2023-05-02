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Путин призвал не затягивать с оказанием помощи погорельцам в регионах

Путин: при оказании помощи пострадавшим от пожаров в регионах надо избегать бюрократии
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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабриков
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Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно и без излишней бюрократии восстановить жилые дома пострадавших от пожаров в регионах и оказать им материальную помощь. Об этом он заявил 2 мая в ходе совещания с членами правительства.

«Вы назвали 2 млрд на восстановление жилья в Свердловской области, в Кургане меньше значительно. Надо посмотреть. Я попрошу это не затягивать, сделать это быстро. Просил бы работать без лишней бюрократии», — сказал глава государства.

Путин добавил, что дома должны быть восстановлены к отопительному сезону. Кроме того, необходимо организовать летний отдых детей из регионов, пострадавших от пожаров.

Президент попросил главу правительства Михаила Мишустина дать поручения ведомствам и министерствам, в том числе, в части выделения средств, необходимых на восстановление сгоревших домов. «Деньги немаленькие. Нужно это сделать и сделать быстро и качественно», — отметил Путин.

Он попросил губернаторов и главу МЧС в ближайшее время доложить об организации работы.

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25 апреля начался пожар в поселке Сосьва Свердловской области. На его ликвидацию были направлены вертолет и группировка пожарных.

Всего сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. В результате без крова осталось около 660 человек.

Согласно данным Следственного комитета России, в результате пожара погибли два человека — мужчина и женщина.

Власти региона выделят 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве.

Кроме того, с 27 апреля на территории Кургана из-за лесных пожаров введен режим ЧС. В тот день в поселке Логоушка Кетовского района под Курганом сгорели 76 домов и погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.

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