Мать пострадавшего в кафе Москвы мальчика рассказала об инциденте

Опасная жидкость вместо сока могла оказаться у девятилетнего мальчика в кафе в центре Москвы по вине персонала. Об этом во вторник, 2 мая, заявила «Известиям» мама пострадавшего ребенка Анастасия.

По ее словам, придя в кафе, сын заказал сок в стеклянной бутылке. Однако в ней оказалась совершенно другая жидкость. Мальчика спасло от тяжелых последствий то, что он не проглотил содержимое, а выплюнул.

«Когда ребенку стало легче в больнице, врачи его расспрашивали. Он им рассказал, что бутылочка легко открылась. То есть, возможно, что кто-то из сотрудников или на кухне вместо сока туда налил химическое средство», — сказала Анастасия.

Женщина предположила, что это могло быть чистящее средство. Выпив его, ребенок получил химический ожог языка. Как отметила мама мальчика, сотрудники кафе тоже сильно испугались, потому что сын стал кричать. Они оперативно вызвали скорую помощь, а администратор заведения снял всё происходящее на видео. В то же время в кафе заявили, что их вины в случившемся нет и вопросы стоит задавать производителю сока.

Врачи уже передали данные о состоянии ребенка правоохранителям, после этого с женщиной связались следователи. Бутылочка с неизвестным веществом также находится у нее. Что за жидкость в ней содержится, устанавливается.

Инцидент произошел ранее этим днем в одном из заведений на улице Солянка в центре столицы. В столичной прокуратуре сообщали, что школьника госпитализировали после того, как он выпил сок из бутылки в кафе. В медучреждении у него диагностировали химический ожог языка и пищевода. Сейчас жизнь мальчика вне опасности.

Басманная межрайонная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы.