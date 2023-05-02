Реклама
Прямой эфир
Армия
Пригожин заявил о возможной ликвидации командующего сил теробороны ВСУ
Мир
МИД России выразил протест польскому дипломату из-за захвата школы
Общество
Путин потребовал восстановить жилье в Сосьве к началу отопительного сезона
Мир
В Берлине арестовали около 70 человек на первомайских демонстрациях
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в убийстве замначальника УВД Мелитополя
Мир
В Литве прекратил действовать режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению трамваев в Мариуполе
Здоровье
В России появился первый аппарат для проведения ПЭТ/МРТ
Происшествия
В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУМВД по Запорожской области
Мир
Экоактивисты в знак протеста вновь перекрыли несколько улиц Берлина
Мир
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты
Мир
Акцию «Бессмертный полк» организовали в столице ДР Конго
Мир
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%

Мать пострадавшего в кафе Москвы мальчика рассказала об инциденте

0
Фото: Прокуратура Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опасная жидкость вместо сока могла оказаться у девятилетнего мальчика в кафе в центре Москвы по вине персонала. Об этом во вторник, 2 мая, заявила «Известиям» мама пострадавшего ребенка Анастасия.

По ее словам, придя в кафе, сын заказал сок в стеклянной бутылке. Однако в ней оказалась совершенно другая жидкость. Мальчика спасло от тяжелых последствий то, что он не проглотил содержимое, а выплюнул.

«Когда ребенку стало легче в больнице, врачи его расспрашивали. Он им рассказал, что бутылочка легко открылась. То есть, возможно, что кто-то из сотрудников или на кухне вместо сока туда налил химическое средство», — сказала Анастасия.

Женщина предположила, что это могло быть чистящее средство. Выпив его, ребенок получил химический ожог языка. Как отметила мама мальчика, сотрудники кафе тоже сильно испугались, потому что сын стал кричать. Они оперативно вызвали скорую помощь, а администратор заведения снял всё происходящее на видео. В то же время в кафе заявили, что их вины в случившемся нет и вопросы стоит задавать производителю сока.

Врачи уже передали данные о состоянии ребенка правоохранителям, после этого с женщиной связались следователи. Бутылочка с неизвестным веществом также находится у нее. Что за жидкость в ней содержится, устанавливается.

Неправильное питание: прокуратуру просят проверить доставки здоровой еды
Причиной стало массовое отравление жителей в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел ранее этим днем в одном из заведений на улице Солянка в центре столицы. В столичной прокуратуре сообщали, что школьника госпитализировали после того, как он выпил сок из бутылки в кафе. В медучреждении у него диагностировали химический ожог языка и пищевода. Сейчас жизнь мальчика вне опасности.

Басманная межрайонная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023