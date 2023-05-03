Юрист напомнила о возможности покупки квартиры с помощью маткапитала

Основательница юридической компании «Гукова и партнеры» (GAP) Ирина Гукова 3 мая напомнила «Известиям» об особенностях использования материнского капитала для покупки квартиры.

По словам юриста, федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрена возможность использования материнского капитала для улучшения жилья (приобретение дома или квартиры). При этом нет никаких ограничений — приобрести можно практически любую квартиру, за исключением признанных непригодными для жилья, поэтому купить квартиру в аварийном доме, подлежащем сносу или реконструкции, не получится.

«Важной особенностью в механизме использования материнского капитала для покупки жилья является необходимость выделения долей для всех членов семьи. Супруги при покупке квартиры должны разделить ту часть квартиры, которая приобреталась за счет материнского капитала, между собой (взрослыми) и между своими детьми. К примеру, если семья покупает квартиру за 7,8 млн рублей, а материнский капитал за второго ребенка составляет 775 тыс. рублей, то не менее 10% квартиры необходимо поделить между членами семьи — родителями и детьми. Оставшуюся часть квартиры родители могут поделить по своему усмотрению», — уточнила Гукова.

Юрист отметила, что ипотечный кредит является одной из наиболее доступных возможностей по приобретению квартиры, а материнский капитал можно использовать и для ее погашения ипотеки. Обязательства по выделению долей для всех членов семьи остаются вне зависимости от того, как именно потрачен капитал.

«Государству важно, чтобы у детей была доля в покупаемой квартире, а не то, купили ли квартиру сразу или взяли в ипотеку. Банки обычно не позволяют выделить долю в имуществе до момента, пока долг не будет погашен. В таких случаях необходимо составить нотариальные обязательства, в соответствии с которыми родители будут обязаны выделить детям часть недвижимости как минимум в соответствии с долей квартиры, которая была куплена на средства материнского капитала», — добавила специалист.

Иногда бывают случаи, когда квартиру приходится продать, к примеру, для улучшения своих жилищных условий. Если квартира была куплена без использования ипотеки, сделку нужно будет согласовывать только с органами опеки, отметила Гукова.

В таком случае необходимо будет получить разрешение на продажу доли детей в этой квартире. Для получения разрешения в органах опеки на продажу доли детей (в %) будет необходимо выделить детям в собственность часть квартиры (соответствующую их долям по квадратным метрам и стоимости), только потом можно будет продать доли детей в квартире.

«Если квартиру покупали в ипотеку (и дети еще не имеют своей доли, имеется лишь нотариально заверенное обязательство родителей о выделении долей детям), то необходимо также согласовать такую сделку у банка. Банк должен дать разрешение на выделение долей в квартире для детей. В дальнейшем, точно так же как и при покупке без использования ипотеки, сделку будет необходимо согласовать с органами опеки», — заключила Гукова.

6 апреля сообщалось, что, согласно докладу Счетной палаты по бюджету Пенсионного фонда за 2022 год, россияне стали в 1,5 раза чаще направлять маткапитал на образование детей. Граждане стали также активнее обналичивать и сертификаты. В то же время число семей, которые направили средства на улучшение жилищных условий, снизилось на 71 тыс.