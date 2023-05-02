В Twitter разблокировали запись Медведева о Польше

Социальная сеть Twitter сняла ограничения с показа записи зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу от 29 апреля.

Речь идет о публикации зампреда Совбеза РФ об отсутствии смысла поддерживать дипотношения с Польшей на фоне захвата в Варшаве школы при российском посольстве.

«Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — говорится в сообщении соцсети.

Однако поделиться записью теперь невозможно.

«Мы хотим, чтобы Twitter был местом, где ведется здоровый общественный диалог, поэтому мы ограничили способы взаимодействия с этим твитом», — написано при попытке поделиться публикацией.

Днем ранее Медведев оставил нелестный комментарий в адрес социальной сети в связи с блокировкой своего поста. Он также добавил, что владелец Twitter Илон Маск не справился с управлением.

29 апреля Twitter ограничил доступ к записи о Польше в англоязычном аккаунте Медведева. При этом в русскоязычном аккаунте зампредседателя Совбеза отметил, что платформа ведет себя лицемерно, оставляя свободными к доступу публикации «с призывами уничтожить Россию».

Позднее Медведев продублировал заблокированную запись на русском, английском и польском языках, написав перед этим: «И как тебе такое, @elonmusk?».