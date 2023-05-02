Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 27 марта

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2023 года на Лондонской бирже ICE снизилась $77 за баррель впервые с 27 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов 2 мая.

По состоянию на 17:11 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 3,02%, до $77 за баррель. Также снижался июньский фьючерс на нефть марки WTI — на 3,85%, до $72,86 за баррель.

Ранее, 26 апреля, стоимость нефти Brent на Лондонской бирже опустилась ниже уровня $79 за баррель. Это стало самым низким уровнем с 31 марта 2023 года.

До этого, 19 апреля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что на снижение стоимости нефти марки Brent влияют рассмотрение участниками торгов возможности возвращения на мировой рынок поставок нефти из Курдистана, а также укрепление позиций доллара США. По мнению эксперта, до конца этого месяца нефть Brent может торговаться в пределах $82–87.

Между тем в начале апреля консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин рассказал «Известиям», что по итогам 2023 года спрос на нефть может вырасти на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) относительно уровня 2022-го, в первую очередь за счет КНР и развивающихся стран. При этом добыча, с учетом решения некоторых стран ОПЕК+ по сокращению, увеличится ощутимо меньше — примерно на 500 тыс. б/с. Эксперт объяснил, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин спрогнозировал, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти отметку в $100.

2 апреля стало известно, что Казахстан и страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года. В тот же день сообщалось, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.