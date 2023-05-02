В Пермском крае в результате ДТП погибли два человека

В Пермском крае в результате ДТП с легковыми автомобилями погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Происшествие произошло днем 2 мая на 133 км автодороги Кунгур – Соликамск. Водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в две легковушки: Chevrolet и Ssang Yong.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции Прикамья, передает ТАСС.

Ранее в этот день в Ставропольском крае из-за выезда на «встречку» также произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил выезд на встречную полосу для обгона на участке, где такой маневр завершен. В результате легковушка столкнулась с машиной Hyundai Accent. Оба водителя, а также 20-летняя пассажирка «Лады» доставлены в больницу.