В Псковской области 10 человек пострадали в ДТП за неделю

На дорогах Псковской области за минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествия пострадали 10 человек. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

С 24 по 30 апреля зафиксировано восемь дорожных аварий. В них погиб один человек, еще 10 пострадали и получили травмы различной степени тяжести.

Также за семь дней выявлено 32 водителя в состоянии алкогольного опьянения, трое из них были задержаны повторно. В целом сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1641 правонарушение.

Как уточняет Псковское агентство информации, 28 апреля авария с четырьмя пострадавшими случилась под Псковом на 6-м км дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры. Автомобиль Audi 100 под управлением 61-летнего мужчины выехал на встречку и врезался в Kia Rio.

После столкновения Audi вылетела с дороги в кювет и опрокинулась. Пострадали водитель и три его пассажира.