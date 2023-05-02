Останки 29 красноармейцев перезахоронили в Калужской области

Останки советских бойцов времен Великой Отечественной перезахоронили сегодня под Калугой. Новый памятник установлен на месте, где перезахоронили 29 человек, рассказали во вторник, 2 мая, поисковики «Известиям».

Обнаружили остатки советских солдат в ходе поисковой экспедиции в районе деревни Кузьминичи. На человеческие кости наткнулись, когда копали газопровод.

За последние 10 дней поисковики обнаружили и извлекли останки почти 30 бойцов. Также извлечено большое количество единиц оружия и обмундирования.

На месте поисков возникла стихийная выставка: винтовки, мины, снаряды, гранаты, автоматы, каски и форму могут увидеть все желающие.

Из почти 50 тел советских воинов, найденных за последние полгода, опознать удалось лишь одного бойца — уроженца Сталинградской области Осетрова Константина Косьяновича. Это связано с тем, что медальоны-книжечки заполняли не все.

«Была примета у них, что смертный приговор себе подписываешь, но кто помудрее, те заполняли, и по сей день еще мы их находим», — пояснил член поискового отряда Александр Кузенков.

Имя Осетрова написали на памятнике над захоронением, общем для 29 солдат.

Бывший замминистра обороны РФ Владимир Исаков, уроженец Калужской области, участник конфликта в Афганистане, подчеркнул, что армии, нападавшие на Россию, всегда шли по этим местам.

Он рассказал, что война прошла по региону сначала в 1941 году, потом — в 1943-м, оставив тысячи непогребенных солдат.

«Начиная с Наполеона, все шли по Варшавскому шоссе, на Москву. Самый короткий путь. Не мы сказали, это сказали наши предки — что война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат», — сказал он на церемонии перезахоронения.

Как отметил Исаков, в старину говорили, что война не окончена, пока не захоронен последний солдат.

«Эта вахта памяти началась с той осени, с поздней осени, с подъема первых солдат времен Великой Отечественной войны, которые погибли в 1941 году здесь, на подступах, защищая нашу Калужскую область, и продолжается она сейчас», — рассказал руководитель областной организации поисковых отрядов патриотического объединения «Память» Сергей Новиков.

В 1941-м здесь проходила одна из линий обороны. Бои шли настолько ожесточенные, что ее прозвали «дорогой смерти». Если ехать от Москвы, мемориалы встречаются каждые 10–15 км.

«Именно на участке на реке Снопоть и Десна была предпринята попытка остановить немецкое наступление. И наши солдаты максимально, что могли, сделали. Они с тяжелыми боями отступали, они не просто бежали, но у немцев была очень сильная армия, которую сложно было сдержать», — сказал представитель поискового отряда «Щит» из Тульской области Сергей Асташов.

Корреспондент «Известий» Максим Прихода показал сохранившуюся окопную линию и даже ее основную траншею.

«Она была в рост, а это — стрелковая ячейка. И, вероятно, именно отсюда в конце лета или начале осени 43-го солдат поднялся в атаку, сделал несколько шагов и упал, сраженный вражеским осколком. Его останки пролежали здесь почти 80 лет», — сказал он.

Одна из участниц поискового отряда рассказала, что солдаты погибали от осколков, в ходе поисков находились пробитые ими каски.

Также поисковики извлекают останки солдат гитлеровской Германии.

«Мы занимаемся поиском этих немцев и вывозом их на сборное кладбище», — рассказал представитель народного союза Германии Сергей Аверьянов.

В октябре 2022 года в Московской области перезахоронили останки 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла на воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района.

Государственная информационная система «Память народа» существенно облегчает работу по установлению имен павших защитников Отечества.