Гибридный кроссовер Skywell HT-i появится в России до конца июня

Китайский автопроизводитель Skywell планирует начать продажи гибридного кроссовера HT-i в России до конца июня 2023 года. Об этом в пресс-службе компании сообщили во вторник, 2 мая.

«Дистрибьютор автомобильной марки Skywell планирует в ближайшие два месяца представить в салонах официальных дилеров гибридный среднеразмерный кроссовер HT-i», — говорится в сообщении на сайте компании.

Там отметили, что максимальный пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит 1267 км. Также уточняется, что кроссовер будет доступен в трех комплектациях — Comfort, Premium и Luxury.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 76 кВт/103 л.с., а также электромотором максимальной мощностью 130 Квт/177 л.с. Разгон до «сотни» в начальных комплектациях занимает 7,9 секунды, в максимальной — 8,2 секунды, добавили в Skywell.

Компания Skywell является производителем электрических и гибридных автомобилей, основанный в 2017 году. Официальный дистрибутор бренда Skywell в России — ООО «Деалон».

В сентябре 2022 года Skywell представила для российского рынка электрокроссовер ET5. Отмечалось, что с помощью быстрой зарядки электромобиль заряжается до 80% за 30 минут. Автопроизводитель сообщил, что предоставляет на батарею гарантию 8 лет.