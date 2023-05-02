Суд продлил арест задержанному под Брянском украинскому пилоту

Украинскому пилоту, самолет которого потерпел крушение в Брянской области в начале апреля, продлили арест на два месяца. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в областной объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Постановлением Советского районного суда города Брянска обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 4 июля», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 апреля. Пилот пытался скрыться, однако его задержали пограничники. Рядом с местом падения легкомоторного самолета было найдено автоматическое оружие, присыпанное землей.

По предварительной информации, пилот осуществлял разведывательный полет на сверхмалой высоте. В отношении задержанного проводится разбирательство, по результатам которого примут процессуальное решение.

В распоряжении «Известий» также есть кадры допроса мужчины. По его словам, он якобы не знал, что летит на территорию России. Перед пилотом поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим и фотографировать то, что он скажет. За выполненную работу ему пообещали 50 тыс. гривен (около 109 тыс. рублей). При этом украинец утверждает, что не является военным.

6 апреля летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в беседе с «Известиями» высказал мнение, что украинский самолет прилетел, чтобы повредить нефтепровод «Дружба». По его мнению, пилот летал с оружием «не просто так», он знал, что делает, и всё было спланировано.